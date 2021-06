Dionisi a un passo dalla panchina del Sassuolo: superato Giampaolo

Sarà molto probabilmente Alessio Dionisi il prossimo allenatore del Sassuolo

Dionisi, 41 anni, ex Imolese, Venezia ed Empoli, avrebbe superato in extremis Marco Giampaolo il cui nome era stato affiancato al Sassuolo già da una decina di giorni. Per Dionisi sarebbe pronto un contratto biennale molto simile, anche come cifre, a quello di chi lo ha preceduto, Roberto De Zerbi.