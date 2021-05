L’Empoli torna in Serie A: il tweet dell’Inter. E ai tifosi nerazzurri torna in mente…

I toscani tornano in Serie A dopo due stagioni. Il messaggio dell'Inter e ai tifosi torna in mente la gara du due anni fa

Dopo due anni, l'Empoli torna in serie A. Guidato dal tecnico Alessio Dionisi, i toscani sono sempre stati in vetta sin dalle prime giornate, hanno dominato in lungo e in largo. Decisivo il 4-0 con cui hanno battuto il Cosenza.