Dionisi: “Pinamonti? Prima del rigore aveva sensi di vomito, un problema momentaneo”

Le parole del tecnico: "Alla fine abbiamo cercato di portarlo a fine primo tempo ma negli ultimi 5 minuti del primo tempo, non so se indigestione"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così delle condizioni di Andrea Pinamonti: "Ancora prima del rigore, quando ha avuto l'occasione Laurientè, aveva sensi di vomito, alla fine abbiamo cercato di portarlo a fine primo tempo ma negli ultimi 5 minuti del primo tempo, non so se indigestione, un problema momentaneo".