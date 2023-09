Sassuolo, Dionisi: “Qualità e coraggio per giocare così contro l’Inter. Berardi…”

"Abbiamo qualità, se portiamo coraggio e personalità nelle partite, la qualità viene fuori. Berardi è il nostro top player, continuo a definirlo tale. Tutte le squadre hanno giocatori determinanti, lui per noi lo è non solo nei numeri ma anche nella personalità. Ci affidiamo tanto a lui, gli avversari sanno che qualità ha. Ha fatto un gol incredibile e una grande prestazione come tutta la squadra, andar sotto nel primo tempo, non calare e realizzare due gol, poi serve coraggio e equilibrio, giocare con 4 attaccanti con l'Inter non è facile ma i ragazzi l'hanno fatto bene"