Diquattro (Dazn): “Prezzo abbonamento? Nessun salasso per i tifosi. Sarà meno…”

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Veronica Diquattro, amministratore delegato in Italia di Dazn, rassicura i tifosi sui prezzi degli abbonamenti

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Veronica Diquattro, amministratore delegato in Italia di Dazn, ha elencato quelle che saranno le istruzioni per l'uso per seguire la Serie A nel prossimo triennio. La prima domanda riguarda il prezzo degli abbonamenti, la Diquattro esclude che sarà un salasso per i tifosi: "No, chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi".