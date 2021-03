Gli abbonati a Sky vedranno Dazn su satellite? Il futuro del canale 209

Per la prima volta, Sky ha perso i diritti della Serie A, finiti in esclusiva a Dazn per 840 milioni di euro

La rivoluzione dei diritti tv impatterà in modo pesante sui tifosi. Per la prima volta, Sky ha perso i diritti della Serie A, finiti in esclusiva a Dazn per 840 milioni di euro.

Cosa cambierà per gli abbonati a Sky? Potranno seguire su satellite le gare diventate esclusiva di Dazn?

"No. E non è detto che i due operatori troveranno un accordo di collaborazione: oggi gli abbonati Dazn avevano un canale dedicato sulla piattaforma Sky, il 209, che verrà spento a fine giugno di quest’anno. Se sarà Sky ad aggiudicarsi il pacchetto due (quello relativo alle 3 gare in co-esclusiva) gli abbonati alla tv satellite potranno seguire le tre partite di giornata in co-esclusiva", la risposta della Gazzetta dello Sport.

Cambieranno gli orari delle partite e la distribuzione nel week-end?

No. Quello era già stabilito nel bando d’acquisto della Lega. Le partite saranno divise tra sabato, tre match (alle 15, 18 e 20.45), 6 la domenica (uno alle 12.30, tre alle 15, uno alle 18 e uno alle 20.45), uno il lunedì alle 20.45.