Nedved: “Vogliamo tornare a vincere. Dybala? Sue richieste erano altissime e noi…”

Le dichiarazioni del dirigente bianconero a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia

A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter , Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del dirigente bianconero: "La formazione? Credo che al momento decide il mister quelli che stanno meglio e possono giocare una finale che è diverso che giocare una gara di campionato. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con tranquillità, siamo anche contenti di poter disputare questa finale. Chiaro che in futuro vorremo tornare a vincere".

"Vlahovic? È partito molto bene, eravamo entusiasti tutti quanti. Poi la sua è naturale stanchezza, a Firenze ha fatto tanto. Per come si allena è giusto che sia in campo, è un ragazzo con tanta volontà e noi siamo contenti di lui. Dybala? Difficile dire dove si è arenata la trattativa, noi abbiamo valutato tutti gli aspetti. Le sue richieste erano altissime ed è giusto perché è un giocatore forte, noi non ce la sentivamo. Questo non significa che il giocatore non è valido, anzi, lui è molto forte".