Inter, dirigenti soddisfatti della stagione: ora l’Europa. “Ieri Zanetti e Marotta…”

I numeri lo affermano in maniera inequivocabile: l’Inter ha palesemente migliorato il suo rendimento rispetto all’ultima stagione, ma anche rispetto a tutte le precedenti del post Triplete. Per piazzamento, per punti, per distacco dalla Juventus. Un’ottima base per puntare allo scudetto nella prossima stagione:

“Sensi potrebbe aiutare l’Inter a conquistare l’Europa League, il titolo che manca per nobilitare una stagione considerata positiva in casa nerazzurra per il 2° posto (attualmente occupato) che mancava dal 2011. Così come il record di punti degli ultimi 9 anni, già eguagliato: 76 punti, sempre relativi alla stagione 2010-11. E anche il distacco dalla Juventus è stato ridotto in modo nettissimo rispetto alla media di oltre 20 punti degli ultimi campionati. Dati che alla Pinetina vengono letti come un notevole progresso. Ieri allenamento ad Appiano Gentile davanti agli occhi di Zanetti e Marotta in rappresentanza della dirigenza“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)