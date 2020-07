Inter, Sensi sprinta per l’Europa League. Conte sorride, anche De Vrij è a disposizione

Due partite alla fine della Serie A, contro Napoli e Atalanta, e poi l’inter penserà al Getafe e all’Europa League. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte spera di avere tutti a disposizione e spera di riavere presto anche i giocatori infortunati.

“Stefano Sensi aumenta i giri per ritornare a disposizione di Conte. Il play, fuori dal 19 giugno per colpa di una distrazione del bicipite femorale destro, sta ancora lavorando da solo ad Appiano ma l’intensità delle sedute personalizzate continua ad aumentare. L’obiettivo è riportarlo in gruppo prima del prossimo weekend, per poterlo avere contro il Getafe il 5 agosto a Gelsenkirchen. Conte potrebbe invece ritrovare già col Napoli Stefan De Vrij. L’olandese, out per una distorsione al ginocchio con la Fiorentina, ha fatto tutto il riscaldamento con i compagni a Genova: un buon segnale per il recupero immediato”, si legge su La Gazzetta dello Sport.