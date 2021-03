Assemblea Lega Serie A, diritti tv e operazione CVC-Advent-FSI: tutto rinviato

L'esito dell'Assemblea della Lega Serie A, che si è tenuta oggi in videoconferenza sul tema della vendita dei diritti tv all'estero

L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. I club, all'unanimità, hanno conferito mandato all'Amministratore Delegato per avviare una fase di trattative private per i diritti audiovisivi nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali per tutti gli altri territori sono state chiuse le trattative private per invitare gli operatori a formulare le loro offerte migliorative.