Cairo: “Diritti tv, nel 2010 eravamo il secondo campionato, poi ci siamo persi. Ora…”

Urbano Cairo, a Gr Parlamento, ha parlato dei diritti tv e dei fondi della Lega Serie A. «Direi che si deve chiudere: l’ultima votazione è stata all’unanimità, credo che ci sia grande voglia di tutti di cogliere questa opportunità». «È importante per cercare di organizzare in maniera diversa la Lega in materia commerciale e poter riprendere un cammino iniziato: nel 2010 eravamo il secondo campionato per diritti, poi ci siamo persi per strada. I soldi servono per investire: in calciatori, vivai, centri sportivi, stadi. E migliorare il campionato».

(Fonte: GR Parlamento – agenzia)