De Siervo: “Diritti Tv? Se non assegnati, pronta offerta di contenuto della Lega”

"Ci siamo mossi con largo anticipo perché la Lega nei prossimi 12 mesi preparerà la sua uscita sul mercato. Se non si trovasse il punto di sintesi tra i soggetti in corsa, avremo modo di preparare un'offerta di contenuto sorprendente, una situazione all'inizio complessa ma che ci renderà poi autonomi. Si tratta di uno sforzo imprenditoriale importante per lanciare un progetto unico e avere un rapporto diretto con i nostri tifosi. La Lega, che si è già trasformata in una Media Company, fa vero e proprio intrattenimento", ha sottolineato De Siervo.