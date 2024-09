Nella giornata di venerdì si è tenuta una videoconferenza, ospitata dal presidente della FIFA Gianni Infantino, per discutere dei diritti televisivi del Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Ceo del Manchester City, Ferran Soriano, ha manifestato la volontà di contribuire a promuovere il torneo, per presentare poi la manifestazione ai vari broadcaster interessati all'acquisto dei diritti. Il tutto nonostante l'indagine sui 115 capi d'accusa di violazione del FFP che potrebbe mettere in dubbio la partecipazione dei Citizens al torneo.