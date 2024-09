La FIFA ha presentato il logo del Mondiale per Club. C'è curiosità intorno alla nuova competizione che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e che vedrà tra le partecipanti 32 squadre, con Inter e Juventus come uniche italiane. "Ma il resto?", si chiede Libero. "Qualsiasi altra informazione riguardi il Mondiale per club, manca. O almeno non è stata ancora comunicata".

"Ad oggi sappiamo che è partito il bando per l’assegnazione dei diritti tv in Europa e nel resto del mondo, ma non si conoscono i criteri dello stesso, né la data di assegnazione. Così come non si ha alcuna notizia in merito agli stadi ospitanti né sulle ultime due squadre che dovranno aggiungersi alle 30 già ufficializzate".