Dix: “Simoni ha dato tanto a noi interisti. Fossi in Lautaro forse andrei al Barcellona ma…”

Intervenuto a Sky Sport, l’attore Gioele Dix, grande tifoso dell’Inter, ha parlato di Gigi Simoni, scomparso ieri all’età di 81 anni:

“Simoni è stato un grande allenatore, motivatore, con una passione antica. Un po’ fuori tempo, a noi interisti ha dato tanto, si è trovato nel tritacarne nel momento in cui Moratti era un po’ inquieto, ci fu quella partita con la Juve che cambiò il corso di tutto. Ci mancherà molto, anche la sua signorilità e la sua classe”.

LAUTARO – “Se fossi in Lautaro, vorrei andare al Barcellona probabilmente. Per un calciatore, il Barcellona credo sia il massimo. Fossi in lui cercherei però di riflettere che da noi potrebbe entrare nella storia forse. Sarei un po’ confuso”.