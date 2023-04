Dj Ringo: “Milan-Inter, chi passa vincerà la Champions. I messaggi di Materazzi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dj Ringo non vuole prendersi il rischio di fare un pronostico sul derby di Champions tra Milan-Inter . "Non chiedetemi pronostici, impossibile. Una cosa però ve la dico, perché ne sono convinto: chi passa vincerà la Champions. Arrivare in finale dopo un derby regala una carica speciale".

«Anche stavolta sarà equilibrata. Fondamentale non commettere errori negli episodi, bisogna giocarla punto su punto, come nel volley. Servirà un Milan punk rock».

Cosa ha detto al suo amico Maldini?

«Io e Paolo abbiamo una regola: mai parlare di calcio quando siamo insieme. Poi certo, in certe occasioni bastano gli occhi per capirsi, e questa lo è... Prima di una partita non gli scrivo mai, preferisco farlo dopo, come è successo per Napoli-Milan. Il problema semmai è un altro».