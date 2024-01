Djalo, l’ex tecnico: “Si adatterebbe perfettamente all’Inter: ecco ruolo e caratteristiche”

Come lo vedrebbe giocare nell'Inter o nella Juventus, entrambe squadre che utilizzano soprattutto il 3-5-2 come modulo?

"Penso che sarebbe un buon sistema di gioco dove utilizzarlo, si adatterebbe perfettamente. Lo vedrei bene come braccetto di destra nei 3 dietro, soprattutto".

Come mai proprio in quella posizione?

"Perché è molto bravo nel costruire gioco, nel controllo di palla, nel farla girare, ma anche nel far partire l'azione offensiva. E aggiungo una cosa".

"Sa anche attaccare. Ha un'ottima capacità di decidere come gestire la sfera nella metà campo avversaria ed ha un buon passaggio fra le linee, per gli attaccanti. E quando la perde è molto veloce a correre all'indietro per recuperarla".