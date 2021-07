Djimsiti: “Inter? Lukaku l’attaccante più tosto che ho incontrato. Senza Conte e Hakimi…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato così della stagione dell'Atalanta

«La sera che perdemmo contro la Juve a Reggio Emilia ci restai malissimo: ok il terzo posto in campionato, ma questo gruppo meritava e merita un trofeo. Oggi ho un po’ smaltito la delusione, ci aspetta un’altra stagione per fare di meglio».

«Non mi piace dirlo prima. Io ragiono di partita in partita: vado in campo per vincere sempre e poi si vede. Chiaro che si parte sempre per migliorare quanto fatto l’anno prima, però».