Inter, Lukaku torna e ha le idee chiare: 5 obiettivi per la prossima stagione

L'Inter si appresta a riabbracciare il suo re: Romelu Lukaku, dopo l'Europeo con il Belgio e le meritate vacanze, è atteso in giornata a Milano, e da domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Il bomber nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, ha cinque obiettivi per quella che sarà la sua terza stagione con la maglia interista.