Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del Guardian, Youri Djorkaeff, ex attaccante dell’Inter, ha spiegato chi sia per lui il più grande tra tutti i compagni con cui ha giocato: “Zidane è stato fantastico, siamo stati compagni di squadra per 10 anni e avevamo questa chimica con la quale sapevamo esattamente dove si trovava l’altro in campo, giocavamo ad un tocco, due tocchi. Ma il numero uno era Ronaldo. Era semplicemente ‘Ó Fenómeno’“, le sue parole.