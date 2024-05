«Io sono un centravanti vecchio stampo, conosco le mie caratteristiche, quello che posso dare e, dovunque sono andato, ho sempre giocato. E poi, alla fine, anche Guardiola ha preso Haaland... Certo, lui non ha solo fisico ma pure potenza, allungo ed è un “cyborg” però il fatto che proprio il City abbia sentito il bisogno di prendere un centravanti, ha fatto tornare tutto un po’ alla normalità».

«Ce ne sono stati tanti. Con Chiellini, Bonucci e Barzagli era dura, soprattutto nell’uno contro uno con Giorgio. Poi in Nazionale ho affrontato van Dijk, un altro bello tosto».

Tra lei e Gatti, in Juve-Verona, sono state scintille...

«Partita molto accesa, loro l’hanno vinta all’ultimo minuto e nel nostro duello ognuno faceva la propria parte. Sono cose di campo, io dovevo rompere quel muro, lui doveva difenderlo e c’è stato quell’episodio (un pugno di Gatti a Djuric, ndr). Però per me le cose di campo sono sempre rimaste lì e non c’è nessun tipo di problema».