Proprio le parole del suo ex allenatore all'Inter, come quelle di Messi, sono state impiegate per lanciare il documentario a lui dedicato. «Per ironia del destino proprio il Barcellona è la rivale che ci ritroviamo sul nostro cammino», ha spiegato Mou (che ai tempi in cui è stato registrato il suo contributo allenava ancora la Roma.ndr). E l'argentino sul suo ex compagno ha detto: «Era un giocatore completo per davvero, competitivo, con una sete di gloria e un continuo desiderio di vincere». Un giocatore che fa parte, per sempre della storia nerazzurra.