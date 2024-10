L'attaccante argentino classe 2006 in estate ha lasciato il Panathinaikos e ha accettato la proposta dei nerazzurri

Pierluigi Pulice, avvocato dell'agenzia di procura Quan Sport Management, nel corso della "Palermo Football Conference" ha parlato anche di Thiago Romano, attaccante argentino classe 2006 acquistato in estate dall'Inter e proveniente dal Panathinaikos: "Il ragazzo è stato seguito per diverse volte direttamente in Grecia direttamente da Daniele Piraino e Nicolas Spolli.