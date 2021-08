Dodô: “Battere il Real e pareggiare con l’Inter è stato importante. Siamo…”

In una lunga intervista a TNT Sports, il laterale dello Shakhtar Donetsk è tornato sul girone di Champions dello scorso anno

"Se non sbaglio, il girone dell'anno scorso è stato il più difficile che il club abbia mai preso. E battere il Real Madrid, pareggiare con l'Inter, è stato importante per noi, perché siamo maturati ancora di più in queste competizioni. Quest'anno punteremo al massimo. In primo luogo, concentrandoci sul Monaco, andremo lì con fiducia".