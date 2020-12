Torna ad allenare dopo 10 anni. Raymond Domenech, ex ct della Francia, non allenava in Ligue1 dal campionato 1993-1994. La sua ultima esperienza era stata proprio quella sulla panchina della Nazionale francese. Il Nantes, attualmente 16esimo in Ligue1 dopo 17 giornate di campionato, si è affidato al tecnico e ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio fino alla fine della stagione 20-21.