Domenghini: “Aveva ragione Mou: quest’anno zero trofei. Conte non ha fatto altro che lamentarsi”

Angelo Domenghini, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato a Radio Sportiva dell’Inter nel giorno del suo 79esimo compleanno: “Aveva ragione Mourinho, quest’anno trofei zero. Stagione positiva per tanti aspetti, ma molto negativa per la squadra che aveva in mano Conte. Non ha fatto altro che lamentarsi, voleva qui voleva là, ha avuto i giocatori che ha voluto, doveva dare un gioco all’Inter. Nel calcio è meglio fare i fatti che chiacchierare. E la conclusione è che quest’anno l’Inter non ha vinto niente“.