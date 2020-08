Graziani: “Conte? Fossi in Zhang ecco cosa gli direi. Mourinho gli ricorderebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani commenta le esternazioni di Antonio Conte che ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina dell’Inter. “Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro. Se parlasse con Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto zeru tituli. Ritengo Conte un ottimo allenatore, ma a volte si penalizza da solo. Fossi in Zhang gli direi: caro Conte, se non ti va bene come si lavora qui, firmi la rescissione e vai da un’altra parte. Un allenatore non può diventare padrone di una società“.

(Radio Sportiva)