Domenghini: “Inter, firmai in bianco. C’ero anche io con Mazzola, Suarez e Corso! Il derby…”

“Sì, anche se si parlava di Torino e Milan. Avevo 23 anni, con tre campionati in A. All’Atalanta prendevo un milione a stagione, firmai un contratto in bianco e Angelo Moratti scrisse: quindici. Ero arrivato a Milano con la Seicento, mi sono subito comprato un’Alfa decappottabile, come quella di Mazzola. Ai miei ho sempre dato qualcosa, ho anche comprato un televisore per l’osteria e per i miei nonni. Il papà non lo voleva, il televisore. Non voleva la lavatrice, non voleva gli elettrodomestici. A lui del boom economico non fregava niente. Andava bene con la sua osteria, il suo campo da bocce, l’orto con i cavoli cappucci”.