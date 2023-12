Dominici (Paramount+): “Maglia in edizione limitata richiesta da tutto il mondo. E non…”

Antonella Dominici, SVP Streaming di Paramount+, è intervenuta su Inter TV prima del match tra Inter e Udinese. Oggi i nerazzurri scendono in campo con una maglia speciale che celebra la nuova saga dei Transformers. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo trovato nell'Inter terreno fertile per unire sport e intrattenimento. Sempre di più i tifosi capiscono che parliamo di partnership vere e proprie. Per dare vita a collaborazioni creative e innovative".

"Siamo assolutamente contenti di come stia reagendo l'Inter. La maglia in edizione limitata è stata richiesta da tutto il mondo. Questo succede quando due brand internazionali collaborano. Queste iniziative rappresentano la nostra ambizione. E non finisce qui. Ce ne saranno altre in futuro, ma non vi anticipiamo nulla", ha annunciato Antonella Dominici ai microfoni di Inter Tv.