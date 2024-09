Oggi è arrivata la firma sul contratto per il giovane centrocampista che si unirà alla formazione Under 17 di Handanovic

Colpo in prospettiva per l'Inter perché è arrivata l'ufficialità dell'innesto di Dominik Kartelo , centrocampista classe 2008 proveniente dal Sibenik.

Oggi è arrivata la firma sul contratto per il giovane centrocampista che si unirà alla formazione Under 17 allenata da quest'anno da Samir Handanovic. L'operazione, come riporta Gianluca Di Marzio, è stata condotta da Boris Perkov e Ismet Dizdarevic.