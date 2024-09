L’ultimo imbarazzato Tuttosport, i lettori scappano: altro -7 e -11% a luglio

Continuano gli articoli contro l'Inter di Tuttosport. Ma la strategia sta pagando? A vedere i numeri delle vendite pare proprio di no

Immaginate un quotidiano torinese che campa di interazioni sull'Inter. O meglio contro l'Inter. Sembra l'inizio di una barzelletta, stile "sapete qual è il colmo per?". Invece è la realtà. Dopo aver relegato a pagina 12 la figura pessima dell'esposto contro l'Inter, dopo averlo cavalcato con prime pagine ed editoriali spericolati con annesse presunte possibili "conseguenze enormi", ecco il presunto imbarazzo dell'Inter per l'assenza di Zhang dal film scudetto.

Ieri c'era tanto orgoglio in casa Inter, di imbarazzi nemmeno l'ombra.

Ma questa strategia sta pagando per Tuttosport? Sembra proprio di no. Infatti, da PrimaOnline, apprendiamo dell'ennesimo mese disastroso per il quotidiano torinese, sia sul cartaceo che nel digitale.