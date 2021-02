Donadoni: “Derby fondamentale. Scudetto? Non solo Milan e Inter”

Le parole dell'ex centrocampista rossonero e ct della Nazionale: "Nessuno può permettersi di perdere il derby"

Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e storico centrocampista del Milan, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha detto la sua sul derby di domenica pomeriggio e sulla corsa scudetto: "Di nuovo l'anno del Milan? Mi piacerebbe tanto che lo fosse, ma c'è qualcun altro che sta uscendo in modo prepotente. Non penso solo all'Inter, anche alla Juventus e alla Roma. Il derby di domenica? Questa è una settimana importante soprattutto per il Milan, anche se il derby è una partita che nessuno può permettersi di perdere. Il derby è sempre un passaggio fondamentale dell'annata, vincerlo ti dà vigore, entusiasmo e lo spirito giusto per proseguire il campionato".