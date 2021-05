Sky – Duro confronto ultras-Donnarumma. Chiesto di non giocare Juve-Milan senza rinnovo

Il duro confronto tra il portiere rossonero e una parte dei tifosi

Momento delicato per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà il 30 giugno. Come riporta Sky Sport, a Milanello poco prima del pranzo si è presentata una parte del tifo organizzato che ha chiesto un incontro con il portiere.