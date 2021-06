Sky – Donnarumma al Psg. Contratto da 60 milioni per 5 anni, firma vicina

L'ex portiere del Milan sta per trasferirsi a Parigi, guadagnerà 12 milioni di euro a stagione

Si sta per concludere la prima telenovela di questa finestra di mercato. Dopo aver lasciato il Milan, Donnarumma sta per firmare col Psg. Secondo quanto riporta Sky Sport il portiere firmerà per 5 anni di contratto a 60 milioni bonus facili compresi. 12 a stagione. Richiesto un altro piccolo rialzo, se Psg accetterà si chiuderà. Juve fuori, Barcellona non ha rilanciato. Visite mediche a Firenze. Nasser ha voluto in prima persona Donnarumma.