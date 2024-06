"Conosco bene Sommer, ha fatto un grande campionato, gli faccio i complimenti, è un ottimo portiere domani dovremo essere molto bravi. Spero che domani faccia meno di quanto fatto quest'anno. Sarà una partita completamente diversa, dobbiamo limare delle situazioni che abbiamo visto nei gironi, dobbiamo sbagliare il meno possibile, saremo sicuramente pronti - ha proseguito il portiere e capitano -. Il modulo si può cambiare ma l'importante è avere compattezza e dominare il gioco. Il nostro è stato un girone difficile, non era facile superarlo. Con la Croazia siamo stati bravi a restare in partita. Domani sarà un match da dentro fuori, dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Sono convinto che la squadra è pronta per domani".