Novità in vista per Kwadwo Asamoah: il ghanese, ancora senza squadra dopo la risoluzione del contratto con l’Inter, potrebbe presto ufficializzare la sua prossima destinazione. Secondo Tuttosport “l’esterno ghanese è in trattativa con il Porto. Attese novità entro la fine della settimana. L’ex juventino ha un’offerta anche dalla Major League Soccer“.