TS – De Vrij, rientro col Napoli? Genoa-Inter, doppia opzione per sostituire il regista in difesa

Durante la partita tra Inter e Fiorentina, il difensore nerazzurro De Vrij ha dovuto lasciare il campo per una distorsione al ginocchio. L’olandese salterà la sfida col Genoa e potrebbe tornare a disposizione martedì per la gara contro il Napoli.

“Per sostituire de Vrij contro il Genoa, sono due i candidati. Da un lato c’è Andrea Ranocchia, colui che è stato chiamato in causa quando è mancato il titolare olandese (anche mercoledì sera è entrato al suo posto). Dall’altro, però, Antonio Conte potrebbe essere tentato dal voler riprovare l’esperimento del 26 ottobre, quando contro il Parma giocò da regista difensivo Diego Godin. L’uruguayano fu però deludente da essere sostituito a inizio ripresa e non la prese bene. A meno che, alla fine, Conte non scelga il piano C: far giocare sia Ranocchia (in mezzo) sia Godin, con Skriniar e Bastoni a giocarsi l’ultima maglia nel reparto. A proposito di infortunati: ieri si è allenato regolarmente (presenti all’allenamento anche Marotta, Ausilio e Zanetti, in un clima disteso) pure Danilo D’Ambrosio. Per lui 5 punti di sutura al sopracciglio, sarà in panchina contro il Genoa, mentre mancherà Barella, squalificato. A centrocampo oltre all’immancabile Gagliardini, dovrebbe essere riproposto Brozovic con ballottaggio Borja Valero-Eriksen sulla trequarti”, si legge su Tuttosport