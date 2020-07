Un’altra prova positiva per Diego Godin, che contro la Fiorentina ha dimostrato di essersi adattato al ruolo di centrale nella difesa a tre. L’uruguaiano, dispiaciuto per il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, ha voluto mandare questo messaggio ai tifosi tramite i propri canali social: “Abbiamo cercato di vincere fino all’ultimo ma non ci siamo riusciti. Peccato, ma adesso pensiamo a recuperare e ci concentriamo nella prossima partita”.