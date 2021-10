Dore (GdS): “Icardi era un calciatore, ora è una scommessa. Wanda l’ha umiliato…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Matteo Dore ha commentato così le ultime vicende legate ad Icardi

Matteo Pifferi

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Matteo Dore, giornalista della Rosea, ha commentato così le ultime vicende legate ad Icardi:

"Chi è oggi Mauro Icardi? Che cosa è, che cosa fa, questo ragazzo argentino di 28 anni? Il calciatore, certo. Il marito, anche. Il padre, ovviamente. Tre risposte corrette ma non esaurienti. Cominciando dal fondo: Icardi ha due figli con Wanda Nara, in più si occupa anche dei tre che la mamma ha avuto dal primo matrimonio con Maxi Lopez, e non si hanno notizie di sue insufficienze in questo ruolo. Un punto a suo favore. Come marito il discorso è più complicato. Fino a un paio di settimane fa poteva anche passare come il compagno modello, poi Wanda ha scatenato l’inferno pubblico per un tradimento con una soubrette argentina e l’immagine del maritino perfetto – sempre che qualcuno ci credesse – è andata a pezzi. Il calciatore, infine: Icardi è il centravanti del Psg. O meglio, è la riserva del centravanti del Psg. O per essere proprio precisi: è la riserva della riserva del centravanti del Psg. Insomma, quasi niente".

"In questa stagione di Ligue 1, Icardi ha dieci presenze - solo tre da titolare - e tre gol, l’ultimo il 19 settembre, più di quaranta giorni fa. In Champions un’apparizione partendo dalla panchina. Venerdì sera contro il Lilla è entrato all’inizio del secondo tempo per sostituire Leo Messi, ha sbagliato un paio di tocchi ed è sparito dal gioco. Il problema è che queste controprestazioni non fanno nemmeno più notizia. Come se il calciatore fosse stato sostituito con un personaggio dello spettacolo o della tv. Facendo una ricerca con il suo nome sul sito dell’Equipe, il quotidiano sportivo francese, si trovano queste notizie: 17 ottobre, Mauro Icardi assente all’allenamento; ancora il 17 ottobre: Icardi va a Milano per riconquistare sua moglie; 18 ottobre: Icardi assente all’allenamento; 20 ottobre: il messaggio di Icardi a Wanda Nara; 21 ottobre: Icardi torna ad allenarsi; 25 ottobre: Icardi si riconcilia con Wanda Nara..."

"Di chi si sta parlando? Di un calciatore o di qualcun altro? Ieri la notizia che girava sui siti era questa: Icardi cancella il suo profilo Instagram. E via con le speculazioni sul ritorno di una crisi con Wanda e sulle voci della separazione. La loro vita è ormai un reality proposto al mondo intero attraverso il buco della serratura dei social. Tutto in mostra a disposizione della curiosità altrui. Scelta lecita, ma ne vale la pena? Quando Mauro lasciò l’Inter nel 2019 era uno dei grandi: due volte capocannoniere in Serie A, un valore di mercato che si era avvicinato ai 100 milioni prima delle polemiche che avevano chiuso fra le turbolenze la sua esperienza in nerazzurro. Il trasferimento al Psg si è rivelato una pessima scelta, ormai si può dire. Troppi campioni, troppo casino. Adesso cerca una nuova squadra. Insieme a Wanda che, oltre a umiliarlo sui social per concedere il suo perdono, dovrebbe anche avere a cuore la carriera calcistica di Mauro, se non altro perché è la sua rappresentante. Ma chi può volere una coppia così? La risposta più corretta alla domanda iniziale - chi è oggi Mauro Icardi? – ci sembra questa: una scommessa. C’è qualcuno che ha voglia di correre il rischio?"