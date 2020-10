Dossena: “Derby condizionato dalle assenze, ma Conte trasmette spirito. Per lo scudetto…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, l’ex calciatore Beppe Dossena ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Inter e Milan.

Che derby di Milano vede?

«Una partita condizionata dalle assenze in casa nerazzurra ma Conte trasmette quel suo spirito da guerriero alla squadra e quelli che andranno in campo saranno dei leoni. Il Milan mi incuriosisce molto. Ha fatto una campagna acquisti mirata, sin dal dopo lockdown è partito col piede giusto. Sin qui però gli avversari non sono stati di grandissimo nome. Il derby è un test vero soprattutto per i giovani che per ora hanno potuto anche beneficiare del fatto che negli stadi vuoti la pressione non c’è. E questo li ha aiutati».

Comunque nella lotta per il titolo ora tutto è più equilibrato.

«Indubbiamente sì. La Juve resta la favorita per qualità e ampiezza del suo organico. Pirlo avrà un bel lavoro da fare in una squadra rinnovata ma ha la stoffa. Inter e Napoli sono comunque lì pronte ad inserirsi».