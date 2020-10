Sky – Inter, il programma verso il derby. Eriksen-Barella? Conte ha le idee chiare: l’ultimo derby…

È il giorno del derby di Milano e l’Inter si prepara alla sfida contro i ‘cugini’ del Milan. Sky Sport ha rivelato il programma della giornata dei nerazzurri di Antonio Conte:

“Dopo la colazione e il risveglio muscolare di stamattina, alle 12:30 ci sarà il pranzo. Poi un breve break per i calciatori, che potranno tornare nelle loro stanze ad Appiano Gentile. Nel pomeriggio ci sarà la riunione tecnica, poi la partenza alle ore 16. Da quel momento si entrerà in clima gara”.

Sulla formazione: “Conte ha le idee abbastanza chiare sulla formazione: sarà un 3-4-1-2. Il lavoro di attacco sul costruttore di gioco lo andrà a fare Barella e in fase di non possesso andrà a dare una mano in fase di interdizione. In difesa giocheranno D’Ambrosio e Kolarov. Sulle fasce Hakimi e Perisic, con Vidal e Brozovic davanti alla difesa. Davanti Lautaro e Lukaku, con Sanchez che dovrebbe andare in panchina e Bastoni no. Il difensore torna a disposizione per la Champions League contro il Borussia Monchengladbach”.

Sulla scelta tra Barella ed Eriksen: “Per contrastare l’inizio del gioco del Milan, Barella, Sensi e Nainggolan possono fare meglio di Eriksen. Dal danese Conte vuole altro. Dietro la scelta del tecnico c’è anche l’esperienza del derby dell’anno scorso: ora vuole coprire tutti gli spazi e provare a vincere la partita con le armi che ha a disposizione”.