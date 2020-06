Dossena: “Hakimi? Numeri da trequartista, brava Inter ma anche Conte perché…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’ex Napoli e Liverpool Andrea Dossena ha commentato così l’acquisto (ormai imminente) di Hakimi da parte dell’Inter:

“Sembra un trequartista osservando i numeri, 21 anni. I numeri parlano per lui, come Alexander Arnold è uno dei più forti. Secondo me, Conte ti mette nelle condizioni migliori per lavorare, è giusta la scelta che ha preso il ragazzo. Brava l’Inter a prendersi un allenatore in grado di convincere i giocatori e poi anche la società che ha preso il ragazzo”.

ALABA – “Vedo difficile portarlo via dal Bayern Monaco, non solo per la questione di ingaggio”.