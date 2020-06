Pedullà – Inter, quattro nomi per la fascia sinistra: c’è Alaba e un top del City

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sono quattro nomi che piacciono all’Inter per la fascia sinistra: Alaba si avvicina alla scadenza di contratto con il Bayern Monaco (2021) e l’Inter è interessata come altre big d’Europa.

Ai nerazzurri è sempre piaciuto Mendy del Manchester City ma potrebbe anche tornare in auge l’idea Fares, giocatore della SPAL già preso dall’Inter a gennaio per 12 mln prima che il grave infortunio del franco-algerino bloccasse l’affare. Il quarto profilo è quello di Palmieri, in uscita dal Chelsea, seguito dai nerazzurri e dalla Juventus. Dopo Hakimi, sempre più vicino, l’Inter vuole sistemare anche la fascia sinistra e i nomi sono di prim’ordine.