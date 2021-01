Dossena: “Lukaku-Ibra? Il razzismo non c’entra nulla, tra di loro…”

Gli insulti di Zlatan Ibrahimovic all’indirizzo di Romelu Lukaku durante il primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan non c’entrano nulla con il razzismo. E’ l’opinione dell’ex calciatore Andrea Dossena che, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha dichiarato:

“Ibra-Lukaku? Lascerei fuori il razzismo, non scorreva buon sangue a Manchester. Si è arrivati allo scontro tra due giocatori molto competitivi che vogliono vincere. Per me è finita in un diverbio di alta adrenalina di campo“.

(Fonte: Tutti Convocati)