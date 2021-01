Continuano le ricostruzioni sull’offesa che Zlatan Ibrahimovic ha rivolto contro Romelu Lukaku, facendo infuriare l’attaccante belg. Anche Franco Vanni, di Repubblica, ha ricostruito il labiale.

“Dalla lettura del labiale, Ibrahimovic potrebbe aver detto a Lukaku “Go do your voodoo shit, you little donkey” Una frase offensiva riferita all’origine congolese della madre del belga”.

Giustificata la rabbia di Lukaku.