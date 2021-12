Dott Carù: “Eriksen? Meglio non torni. Kanu fu diverso. Fadiga invece…”

Le parole del cardiologo: "Eriksen? Giocare a calcio col defibrillatore automatico è un problema ed è rischioso"

«Non si può. Sarebbe meglio non farlo perché, specialmente per gli sport di contatto, potrebbe subire un trauma il device e rompersi. Se prende un calcione sulla macchinetta, quella va in pezzi ed è inutile averla messa. Lui corre rischi abbastanza seri perché il calcio è uno sport di contatto. Se lui facesse un altro sport, il nuoto per esempio, non avrebbe gli stessi problemi».