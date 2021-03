Dragomir: “Vorrei vedere Răzvan Lucescu all’Inter o al Milan. È un grandissimo tecnico”

Dumitru Dragomir, l'ex presidente della Liga I è convinto che il figlio di Mircea abbia tutte le qualità per allenare una squadra di vertice in Europa

Il 15 febbraio Răzvan Lucescu ha rotto ufficialmente con Al-Hilal, dopo un anno e mezzo in carica, in cui ha vinto la Champions League asiatica e il titolo in Arabia Saudita. Le offerte non si sono fatte attendere per il tecnico 52enne, ma per il momento il figlio di Mircea Lucescu, le ha rifiutate.