Uno dei tasti dolenti dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione sono i dribbling. Ne parla anche oggi il Corriere della Sera, che dati alla mano individua in Leao (1,91 a partita) e Kvaratkhelia (1,7) i primatisti nella specialità. Quindicesimo c'è Barella, unico in classifica per l'Inter, che nella graduatoria di squadra è penultima davanti alla Cremonese.