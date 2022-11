Drogba: “Belgio? Il ciclo non è finito. Lukaku essenziale per la squadra, è un leader”

Una vittoria e una sconfitta. Dopo due giornate il Belgio rischia di non qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale. In patria molti parlano della fine della generazione d'oro. Non la pensa così Didier Drogba che sottolinea anche come l'assenza di Lukaku abbia inciso e non poco: "Non è la fine di una generazione. Tra due o tre anni, puoi dirmi che è finita. Ma non ora. È un ciclo che non è ancora finito, hanno ancora la possibilità di qualificarsi. Sarà dura, ma dovrebbero essere tutti un po' più positivi, perché il positivo attira il positivo".