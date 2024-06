Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Matteo Mavilla, direttore sportivo dell'Alcione, ha parlato così del rapporto con Inter e Milan: “Noi ci poniamo chiaramente come terza squadra, non ci pensiamo a paragonarsi, ma come società professionistica noi ci mettiamo a disposizione per eventuali ragazzi che magari non sono ancora pronti. Possiamo essere un valore aggiunto, meno per il Milan che ha dato il via al progetto under 23, ma l’Inter non ce l’ha quindi possiamo trovare una collaborazione”.